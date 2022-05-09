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Нова терапія демонструє перспективи в лікуванні раку шлунка – дослідження

9 Травня 2022, 19:44
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
біль у кишечнику
Джерело: Depositphotos

Науковці вивчають нову терапію, яку потенційно можна буде використовувати у лікуванні раку травної системи. Проміжні результати першої фази клінічних випробувань показали, що пухлини майже у половини (48,6%) пацієнтів зменшились у розмірі після неї.

Так звана Car T-клітинна терапія бере лейкоцити або Т-клітини у пацієнтів і модифікує їх, щоб вони могли розпізнавати та вбивати ракові клітини. Цей підхід мав разючий успіх у лікуванні раку крові, такого як лейкемія, але виявилося, що із солідними пухлинами важче боротися.

Фахівці спробували застосувати його для лікування ракових захворювань шлунково-кишкового тракту. У журналі Nature Medicine дослідники під керівництвом доктора Лін Шена з онкологічної лікарні та інституту Пекінського університету розповіли про свої результати.

Вони ввели Car T-клітини 37 пацієнтам з поширеним раком шлунка, травного тракту або підшлункової залози та виявили, що, попри на всі побічні ефекти, терапія мала “прийнятний профіль безпеки”. Лікування здавалося найбільш ефективним у пацієнтів із раком шлунка – понад 57% реагували на інфузії.

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Науковці наголошують, що результати мають бути перевірені під час повного дослідження, але кажуть, що проміжні результати припускають, що підхід може стати важливим методом лікування пацієнтів із поширеним раком шлунка.

Онкологія – одне з небезпечних захворювань, яке продовжує забирати життя людей. Доки не існує методів, які б гарантували стовідсоткове одужання.

Джерело: Nature Medicine

Теги
Дослідження, Наукові дослідження, Онкологія
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