Науковці вивчають нову терапію, яку потенційно можна буде використовувати у лікуванні раку травної системи. Проміжні результати першої фази клінічних випробувань показали, що пухлини майже у половини (48,6%) пацієнтів зменшились у розмірі після неї.

Так звана Car T-клітинна терапія бере лейкоцити або Т-клітини у пацієнтів і модифікує їх, щоб вони могли розпізнавати та вбивати ракові клітини. Цей підхід мав разючий успіх у лікуванні раку крові, такого як лейкемія, але виявилося, що із солідними пухлинами важче боротися.

Фахівці спробували застосувати його для лікування ракових захворювань шлунково-кишкового тракту. У журналі Nature Medicine дослідники під керівництвом доктора Лін Шена з онкологічної лікарні та інституту Пекінського університету розповіли про свої результати.

Вони ввели Car T-клітини 37 пацієнтам з поширеним раком шлунка, травного тракту або підшлункової залози та виявили, що, попри на всі побічні ефекти, терапія мала “прийнятний профіль безпеки”. Лікування здавалося найбільш ефективним у пацієнтів із раком шлунка – понад 57% реагували на інфузії.

Науковці наголошують, що результати мають бути перевірені під час повного дослідження, але кажуть, що проміжні результати припускають, що підхід може стати важливим методом лікування пацієнтів із поширеним раком шлунка.

Онкологія – одне з небезпечних захворювань, яке продовжує забирати життя людей. Доки не існує методів, які б гарантували стовідсоткове одужання.

Джерело: Nature Medicine