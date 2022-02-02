Незабаром штам Омікрон витіснить Дельту з території України, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.

За його словами, очікувати на пікові показники варто до середини лютого.

– Омікрон незабаром витіснить Дельту, – заявив він. – Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту.

Вчені розповіли, як найлегше можна заразитися Омікроном у побуті. Дослідження Ексетерського університету у Великій Британії показало, що варіант Омікрон довше за всі інші штами коронавірусу зберігається на пластикових поверхнях і на шкірі, що збільшує ймовірність його поширення через дотик.

Отже, потрібно частіше проводити вологе прибирання, не торкатися зайвий раз будь-яких поверхонь.

Дослідження також показало, що нанесення дезінфікуючого засобу на спиртовій основі на шкіру рук робить всі варіанти SARS-CoV-2 нешкідливими протягом 15 секунд.