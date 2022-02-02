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Дві червоні та дві жовті області. В Україні знову погіршилася епідситуація

2 Лютого 2022, 09:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

В Україні надалі погіршується епідситуація, через це дедалі більше регіонів потрапляють до помаранчевої зони.

Згідно з оновленою інформацією МОЗ, два регіони перебувають у червоній зоні – Івано-Франківська та Рівненська області.

Більшість регіонів потрапили до помаранчевого рівня епіднебезпеки – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області.

Також у цій зоні перебуває Київ.

Водночас лише два регіони у жовтій зоні карантину – Кіровоградська та Полтавська області.

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Згідно з оновленою статистикою коронавірусу в Україні, за минулу добу Covid-19 підтверджено у 35 014 осіб, серед них 4 190 дітей і 940 медпрацівників.

Від ускладнень, які викликав вірус, за останні 24 години померло 204 особи. Водночас одужали за добу 9 894 особи. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 314 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (2 953), Одеській (2 725), Харківській (2 121), Хмельницькій (1 766), Дніпропетровській (1 732) та Рівненській (1 695) областях.

Джерело
МОЗ
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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