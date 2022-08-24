Один чоловік помер на Кубі, а інший у Мексиці після позитивного результату тесту на віспу мавп, оголосили країни.

Італійський турист, який відвідував Кубу, помер у неділю, через день після того, як у нього діагностували вірус. 50-річний чоловік став першим підтвердженим випадком віспи мавп в країні.

Міністерство охорони здоров’я Куби повідомило, що він подорожував різними провінціями Куби лише три дні, перш ніж захворів.

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У туриста з’явилися ураження шкіри, і його стан швидко погіршився, оскільки перед смертю у нього зупинилося серце.

Представники охорони здоров’я Куби не пов’язують смерть туриста з вірусом. У звіті про розтин вказано, що причиною смерті став сепсис, пов’язаний із пневмонією та пошкодженням органів.

У Мексиці також заявили заявили, що чоловік, який помер у країні, не захворів на мавпячу віспу, незважаючи на позитивний результат тесту. Це був ВІЛ-позитивний пацієнт, який помер від септичного шоку та пневмонії після того, як його тест на віспу мавп виявився позитивним, повідомило у вівторок міністерство охорони здоров’я країни.

Мексика повідомила про 386 підтверджених і 862 ймовірних випадки зараження віспою мавп.

Смертні випадки, пов’язані з віспою мавп, були зареєстровані в Іспанії, Індії, Бразилії та Еквадорі.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, у всьому світі зареєстровано 44 503 підтверджених випадки віспи мавп, 15 909 з яких у США. Але у США не було жодного летального випадку, пов’язаного з вірусом.

Великій Британії дефіцит вакцини проти віспи мавп, тому вона буде випробовувати її у крихітних дозах на тлі дефіциту цього препарату. Представники охорони здоров’я заявляють, що щеплення може бути однаково ефективним при п’ятикратно меншому дозуванні, оскільки запаси вакцини в країні скоро закінчаться. Повідомляється, що щеплення вводитимуть по 0,1 мл замість 0,5 мл.