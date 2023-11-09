У Павлоградському районі Дніпропетровської області зафіксовано три випадки отруєння мухоморами. Чоловіки навмисно вживали сушені гриби для “лікування та покращення стану здоров’я”. Наразі вони перебувають у реанімації.

Гриби – це небезпека

За даними Держпродспоживслужби, протягом поточного року в Дніпропетровській області зареєстровано шість випадків отруєння дикорослими грибами. Минулоріч постраждало 12 осіб, зокрема троє дітей, одна з яких померла.

Дикорослі гриби, навіть консервовані чи мариновані, можуть бути джерелом ботулізму. Збудник інфекції живе та розвивається в умовах низького вмісту кисню.

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Симптоми отруєння

Клінічні ознаки отруєння грибами – інтоксикація організму, головний біль, біль у животі, нудота, запаморочення, блювота, галюцинації, втрата свідомості. У деяких хворих проявляється блідість та жовтушність шкіри.

Щоб не отруїтися дикорослими грибами, краще відмовитися від них та пам’ятати, що навіть штучно вирощені гриби небезпечні для дітей, людей поважного віку, осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. вагітних та жінок у період лактації.

У разі виникнення будь-яких симптомів харчового отруєння важливо уникати самолікування та негайно звернутися по медичну допомогу.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області