В Павлоградском районе Днепропетровской области зафиксировано три случая отравления мухоморами. Мужчины намеренно употребляли сушеные грибы для “лечения и улучшения состояния здоровья”. Сейчас они находятся в реанимации.

Грибы — это опасность

По данным Госпродпотребслужбы, в течение текущего года в Днепропетровской области зарегистрировано 6 случаев отравления дикорастущими грибами. В прошлом году пострадало 12 человек, в том числе трое детей, один из которых умер.

Дикорастущие грибы, даже консервированные или маринованные могут быть источником ботулизма. Возбудитель инфекции живет и развивается в условиях низкого содержания кислорода.

Сейчас смотрят

Симптомы отравления

Клинические признаки отравления грибами — интоксикация организма, головная боль, боль в животе, тошнота, головокружение, рвота, галлюцинации, потеря сознания. У некоторых больных проявляется бледность и желтушность кожи.

Чтобы не отравиться дикорастущими грибами, лучше отказаться от них и помнить, что даже искусственно выращенные грибы опасны для детей, людей почтенного возраста, лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременных и женщин в период лактации.

В случае возникновения любых симптомов пищевого отравления важно избегать самолечения и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области