Такі історії зазвичай описують у медичних підручниках як приклад унікального порятунку пацієнта.

Завдяки єдино правильним діям і рішенням фахівці різних відділень столичної лікарні Феофанія у надскладній ситуації фактично вихопили з рук смерті жінку, життя якої, по суті, висіло на волосині.

Важка піцієнтка надійшла до Центру інноваційної хірургії та онкохірургії з ознаками кишкової непрохідності. Літня жінка була виснажена хворобою.

Під час обстеження виявили пухлину сигмовидної кишки. Це складна патологія. Хірурги вже готувалися до операції, коли дообстеження показало на додачу ще одне небезпечне захворювання – критичний стеноз аортального клапана.

Ця патологія фактично унеможливлювала проведення операції з видалення пухлини. Бо пацієнтка не витримала б загального наркозу, серце могло зупинитися.

Звісно, нескладно зробити заміну аортального клапана без вирішення проблеми з кишковою непрохідністю та пухлиною. Але це б не врятувало жінку.

Нове відкриття взагалі поставило лікарів у глухий кут – додатково у жінки ввиявили четверту проблему – інфекційний ендокардит аортального клапана, ускладнений абсцесом кореня аорти.

Фактично цей букет діагнозів означав вирок літній пацієнтці, бо лікарі не могли їй допомогти.

Проте, у Феофанії вирішили ризикнути і зробити те, чого ще ніхто не робив: врятувати пацієнтку, яка була за крок від смерті. На консиліумі випадок обговорювали всебічно, зверталися до новітніх міжнародні настанов. Результатом обговорення став поетапний план лікування.

Перший етап виконували кардіохірурги. Команда високопрофесійних фахівців виконала санацію абсцесу та пластику кореня аорти із заміною аортального клапана, вивела дивертивну ілеостому.

Операція тривала 6 годин та минула успішно.

У результаті першого втручання у жінки відновилася нормальна робота серця і травлення, з’явився апетит.

Лікарі раділи, що вже через декілька днів пацієнтка піднялася на ноги і навіть почала набирати втрачену вагу. Через тиждень її виписали.

Через кілька тижнів після першої операції взялися за пухлину. Її вдалося видалити без ускладнень. Ця операція тривала три години.

У Феофанії застосовують інноваційні підходи до лікування – і результати вражають. Приміром, ця пацієнтка вже з наступного дня після другої операції вже могла рухатися та їсти.

Залишився завершальний етап унікального порятунку – закриття стоми. Проте вже зараз лікарі стверджують, що основна небезпека минула.

Командний підхід, високий професіоналізм, уміння аналізувати і приймати нестандартні рішення, а також залучати міжнародний досвід допомагають колективу Феофанії вирішувати найскладніші проблеми.

Джерело і фото: Клінічна лікарня Феофанія