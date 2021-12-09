Китайські науковці розробили нержавіючу сталь, яка може ліквідовувати коронавірус на своїй поверхні, для цього їй необхідно три години.

Автори розробки – фахівці з Університету Гонконгу.

Сталь здатна знищувати вірус на 99,7%.

Щоб досягти такого ефекту, науковці змінили хімічний склад та мікроструктуру матеріалу, вони додали мідь, яка має антибактеріальні властивості.

Таку нержавіючу сталь можна буде використовувати для створення дверних ручок, кнопок ліфтів, поручнів, з якими постійно контактує значна кількість людей.

Матеріал здатний знищувати на своїй поверхні не лише коронавірус, а інші інфекції, наприклад пташиний грип.

Пандемія коронавірусу змінила світ та підштовхнула науковців до нових експериментів. Наприклад, через поширення інфекції люди вимушені носити маски. Через це науковці спробували створили засоби індивідуального захисту, які б нейтралізували вірус.

Крім того, активізувалися фармацевтичні компанії та почали активно розробляти вакцини, ліки від коронавірусу. Дослідження тривають і наразі, адже вірус постійно мутує.

Джерело: HKET