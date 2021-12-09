Китайские ученые разработали нержавеющую сталь, которая может ликвидировать коронавирус на своей поверхности, для этого ей нужно три часа.

Авторы разработки – специалисты из Университета Гонконга.

Сталь способна уничтожать вирус на 99,7%.

Чтобы достичь такого эффекта, ученые изменили химический состав и микроструктуру материала, они добавили медь, которая обладает антибактериальными свойствами.

Такую нержавеющую сталь можно будет использовать для создания дверных ручек, кнопок лифтов, перил, с которыми постоянно контактирует значительное количество людей.

Материал способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус, но и другие инфекции, например, птичий грипп.

Пандемия коронавируса изменила мир и сподвигла ученых к новым экспериментам. Например, из-за распространения инфекции люди вынуждены носить маски. Поэтому ученые попытались создать средства индивидуальной защиты, которые бы нейтрализовали вирус.

Кроме того, активизировались фармацевтические компании и начали активно разрабатывать вакцины, лекарства от коронавируса. Исследования продолжаются и сейчас, ведь вирус постоянно мутирует.

Источник: HKET