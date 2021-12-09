Китай в экстренном порядке разрешил использовать лекарство против коронавируса для помощи больным.

Решение было принято Национальной администрацией лекарственных средств страны.

Препарат разработали Университет Цинхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences.

Лечение происходит моноклональными антителами (специальными белками, действующими на шиповидный белок на поверхности коронавируса), они уменьшают возможность вируса проникать в организм человека.

Вводят вещество с помощью инъекции.

По результатам исследования, проведенного накануне, препарат на 80% сокращает риск госпитализаций и смерти среди людей, находящихся в группе риска.

Именно поэтому его следует в первую очередь применять для лечения таких пациентов.

Уже два года мир борется с коронавирусом. За это время ученые создали вакцины и лекарства.

Эта работа продолжается и дальше, поскольку вирус постоянно мутирует. Например, беспокойство вызвал штамм коронавируса Омикрон из-за значительного количества мутаций. Однако разработчики вакцины Pfizer заявили, что три дозы вещества его нейтрализуют.