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В Китае одобрили первое лекарство от коронавируса – кому его рекомендуют

9 декабря 2021, 11:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
В Китае одобрили первое лекарство от коронавируса – кому его рекомендуют
Источник: Depositphotos

Китай в экстренном порядке разрешил использовать лекарство против коронавируса для помощи больным.

Решение было принято Национальной администрацией лекарственных средств страны.

Препарат разработали Университет Цинхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences.

Лечение происходит моноклональными антителами (специальными белками, действующими на шиповидный белок на поверхности коронавируса), они уменьшают возможность вируса проникать в организм человека.

Вводят вещество с помощью инъекции.

По результатам исследования, проведенного накануне, препарат на 80% сокращает риск госпитализаций и смерти среди людей, находящихся в группе риска.

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Именно поэтому его следует в первую очередь применять для лечения таких пациентов.

Уже два года мир борется с коронавирусом. За это время ученые создали вакцины и лекарства.

Эта работа продолжается и дальше, поскольку вирус постоянно мутирует. Например, беспокойство вызвал штамм коронавируса Омикрон из-за значительного количества мутаций. Однако разработчики вакцины Pfizer заявили, что три дозы вещества его нейтрализуют.

Источник
The Guardian
Теги
Китай , Коронавирус Covid-19 , Ліки
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