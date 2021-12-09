Китай в екстреному порядку дозволив використовувати ліки проти коронавірусу для допомоги хворим.

Рішення ухвалила Національна адміністрація лікарських засобів країни.

Препарат розробили Університет Цінхуа, Третій народний шпиталь Шеньчженя та компанія Brii Biosciences.

Лікування відбувається моноклональними антитілами (спеціальними білками, які діють на шиповидний білок на поверхні коронавірусу), вони зменшують можливість вірусу проникати в організм людини.

Речовину вводять за допомогою ін’єкції.

За результатами дослідження, проведеного напередодні, препарат на 80% скорочує ризик госпіталізацій та смерті серед людей, які перебувають у групі ризику.

Саме тому його варто першочергово застосовувати для лікування таких пацієнтів.

Уже два роки світ бореться з коронавірусом. За цей час науковці створили вакцини та ліки.

Ця робота триває й надалі, оскільки вірус постійно мутує. Наприклад, занепоєння викликав штам коронавірусу Омікрон через значну кількість мутацій. Однак розробники вакцини Pfizer заявили, що три дози речовини нейтралізують його.