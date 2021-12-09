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Що небезпечніше – Дельта чи Омікрон? З’явилися перші результати дослідження

9 Грудня 2021, 10:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У Японії науковець дослідив особливості нового штаму коронавірусу Омікрон та дійшов висновку, що варіант хоча і поширюється швидше, проте провокує легший перебіг захворювання, ніж Дельта.

Дослідження провів професор Кіотського університету Хіросі Нісіура, який спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань.

Згідно з результатами, Омікрон заразніший, мутація обходить імунітет, який вже виробив організм – природний та завдяки вакцинації.

Проте після зараження захворювання протікає здебільшого у легкій формі, у хворих не фіксуються тяжкі наслідки.

Це дослідження підтверджує інформацію, яку озвучила директор американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські. У США у хворих здебільшого фіксуються легкі симптоми.

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Водночас позитивною новиною є те, що компанії-розробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили, що три дози їхньої речовини нейтралізують штам коронавірусу Омікрон.

Вперше мутацію виявили наприкінці листопада у ПАР. Наразі дослідники продовжують її вивчати.

Джерело
Bloomberg
Теги
Індійський штам коронавірусу Дельта , Дослідження , Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Штам Омікрон
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