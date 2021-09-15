У США на кожних 500 мешканців країни припадає один померлий від коронавірусу.

Такою є статистика з початку поширення вірусу на території країни.

Водночас США продовжують бути серед лідерів за темпами поширення вірусу, а також за кількістю летальних випадків.

Згідно з останньою інформацією, розміщеною на Worldometers, у США від коронавірусу загалом померла 682 341 особа.

А кількість мешканців країни, за даними Бюро перепису населення США, станом на квітень 2020 року становила 331,4 млн осіб.

Крім того, останнім часом країна демонструє високі показники добового приросту летальних випадків. За останніми даними, їх було 1 934, за день до цього – 843.

У країні з грудня 2020 року триває вакцинація від коронавірусу. Уже вакцинували понад 50% населення, але за останній місяць охочих щепитися було значно менше.

Представники галузі охорони здоров’я США продовжують вважати імунізацію найкращим способом захисту від вірусу. Вони закликають громадян активно робити щеплення.