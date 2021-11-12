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На Київщині ліквідували підпільну друкарню: виготовляли підроблені Covid-сертифікати

12 Листопада 2021, 14:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров\’я
На Київщині ліквідували підпільну друкарню: виготовляли підроблені Covid-сертифікати
Джерело: Depositphotos

В Україні правоохоронці викрили і ліквідували підпільну друкарню з виготовлення підроблених Covid-сертифікатів.

Троє жителів Київщини орендували квартиру, в якій обладнали підпільну друкарню, де виготовляли підроблені медичні документи – сертифікати про вакцинацію від Covid-19 та негативні ПЛР-тести.

Зловмисники розміщували оголошення про свої послуги у спеціально створеному Telegram-каналі, а готові підроблені документи надсилали замовникам поштою.

Під час обшуків у приміщеннях друкарні та за місцем проживання учасників групи вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток і штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних закладів, а також гроші.

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Наразі вирішується питання про повідомлення учасникам групи про підозру в шахрайстві та підробленні офіційних документів (ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші причетні особи.

Найчастіше фальшиві свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції правоохоронці виявляють під час перетину українцями кордону.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Covid-сертифікат
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