Донорські гемопоетичні стовбурові клітини (кістковий мозок) доставили з Німеччини до Черкас, щоб врятувати життя чоловіка.
Сергій бореться з мієлодиспластичним синдромом. Лікують його у Черкаському клінічному онкологічному центрі.
Донорські клітини
Вчора, 16 лютого, до медзакладу надійшли гемопоетичні стовбурові клітини для пацієнта. Це може врятувати життя чоловіка.
Доноркою кісткового мозку стала 20-річна німкеня, її вдалося знайти завдяки українському реєстру UBMDR.
Координація та організація доставки стала можливою завдяки надійному кур’єру, який здійснив безпечне та оперативне перевезення гемопоетичних клітин прямісінько до лікарні.
В українському реєстрі донорів кісткового мозку зазначають, що зараз кожен третій пацієнт потребує трансплантації. Всі вони досі чекають на свого донора.