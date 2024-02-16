Донорські гемопоетичні стовбурові клітини (кістковий мозок) доставили з Німеччини до Черкас, щоб врятувати життя чоловіка.

Сергій бореться з мієлодиспластичним синдромом. Лікують його у Черкаському клінічному онкологічному центрі.

Донорські клітини

Вчора, 16 лютого, до медзакладу надійшли гемопоетичні стовбурові клітини для пацієнта. Це може врятувати життя чоловіка.

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Доноркою кісткового мозку стала 20-річна німкеня, її вдалося знайти завдяки українському реєстру UBMDR.

Координація та організація доставки стала можливою завдяки надійному кур’єру, який здійснив безпечне та оперативне перевезення гемопоетичних клітин прямісінько до лікарні.

В українському реєстрі донорів кісткового мозку зазначають, що зараз кожен третій пацієнт потребує трансплантації. Всі вони досі чекають на свого донора.

Джерело: Український реєстр донорів кісткового мозку