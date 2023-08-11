ВООЗ поширила офіційного листа, який назвала – EG.5: початкова оцінка ризиків.

У листі висловлюється стурбованість поширенням у світі нового варіанту коронавірусу штаму Омікрон – EG.5.

Лише за місяць EG.5. викликав зростання захворюваності коронавірусною хворобою у світі на 80%.

Це суттєве зростання порівняно з показниками чотиритижневої давності, пояснили у ВООЗ.

Уперше його виявили в лютому цього року, а до 7 серпня він поширився вже на 51 країну, зокрема на Китай, США, Південну Корею, Японію, Канаду, Австралію, Сінгапур, Велику Британію та низку інших країн.

Наскільки небезпечний EG.5.

Ризик для здоров’я людей від EG.5 оцінюють як відносно низький. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що небезпека не вища за ту, яку несуть інші варіанти SARS-CoV-2, що циркулюють сьогодні у світі.

Проте організація все ж внесла EG.5 до переліку підваріантів, які “викликають інтерес”. Раніше у нього був статус “варіант під наглядом”, що говорило про нижчий рівень ризику для здоров’я людей.

У ВООЗ вважають, що EG.5 може спричинити зростання захворюваності та стати домінувальним варіантом у деяких країнах або навіть у глобальному масштабі.

Джерело: ВООЗ