В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні проходить курс реабілітації 32-річний Василь Тежигор, який втратив ногу внаслідок важкого поранення. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Повернувся з Німеччини, щоб захищати Батьківщину

– Коли почалася повномасштабна війна, Василь працював у Німеччині. Однак повернувся в Україну і вже 19 березня пішов до війська, – йдеться в повідомленні.

Як розповів сам воїн, спочатку потрапив із другом на двотижневе навчання до Української добровольчої армії, а вже потім до військкомату.

Зараз дивляться

З військкомату Василя направили на Закарпаття, до Державної спеціальної служби транспорту, що займається охороною мостів і тунелів. Там він шукав варіанти, як потрапити на передову.

– Тоді саме почали формувати штурмові роти з добровольців. Тож ми потренувалися і поїхали в морпіхи, у 503-ю, – продовжує він.

Поранило під Кліщіївкою

Перший вихід був під Водяним і Опитним, недалеко від аеропорту. Потім бої під Вугледаром, штурм лісу під Кліщіївкою, де захисника і поранило.

Сталося це 1 липня 2023 року. За словами Василя, осколком йому прошило легені, пробило руку, відірвало ногу, зламало ребро.

Ліву ногу ампутували в Дніпрі, через інфекцію, що почалася, медики Луцька, куди воїна евакуювали на подальше лікування, ледве врятували коліно.

Важка комбінована інфекція

– У військового була дуже важка комбінована інфекція. Ми робили кілька операцій, сформували куксу. Кукса зажила, і тоді він пішов уже на реабілітацію, – розповідає травматолог Роман Остафійчук.

За словами медика, у Василя також були осколкові поранення грудної клітки, плечового суглоба. Частково осколки вдалося забрати, а ті, що залишилися, поки що не становлять загрози.

Орден “За мужність”

Медики зазначають, що спочатку реабілітація була спрямована на розробку коліна, оскільки була сильна контрактура. Згодом пацієнт робив вправи, щоб підтягнути свій фізичний стан, бо дуже схуд і ослаб.

Сам Василь зізнається, що після поранення в його житті все змінилося. Багато чого тепер не зробити без сторонньої допомоги, хоча й далі намагається все робити сам. А допомагає йому кохана жінка, з якою одружився під час війни – 19 серпня минулого року.

Днями Василь Тежигор отримав державну нагороду – орден “За мужність” III ступеня.

Джерело: Івано-Франківська ОКЛ