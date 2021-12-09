Вперше у Західній Україні в дитячій лікарні на Орлика отоларингологи зробили імплантацію кісткової провідності типу Baha. Тепер пацієнти, що втратили слух з однієї сторони, зможуть відновлювати його у Львові, а не в Києві чи за кордоном.

Вікуся має вроджену ваду слуху: синдром Тричера Колінза із порушенням слухових кісток та не розвиненим слуховим ходом зліва.

Після численних консультацій у трирічному віці їй встановили слуховий апарат на ліве вушко. І лише цього року лікарі з Бельгії, що приїжджали оперувати дітей, з’ясували, що слуховий апарат не виправдав очікувань.

Потрібен кістковий імплант типу Baha, з яким звук іде напряму до внутрішнього вуха. Саме його і встановили маленькій Вікусі.

Дівчинка почувається добре і очікує першого включення імпланта, яке відбудеться через 3 тижні. Мама Оксана вдячна медикам за шанс, що дозволить дівчинці розвиватися разом з її однолітками, і за те, що операцію зробили у Львові, а не в далекому Києві чи за кордоном.

Тепер окрім імплантації кісткової провідності типу Baha, у Першому територіальному медичному об’єднанні у Львові виконуються також кохлеарні імплантацї, яких також не робили у Західній Україні. Їх потребують люди з двосторонньою глухотою або глибокою втратою слуху, коли слухові апарати не доцільні.

Світова статистика свідчить, що один на 650 новонароджених дітей має вроджену приглухуватість слуху, або не здатен чути. Дуже важливо перевірити слух дитини якомога раніше і, за необхідності, розпочати лікування.

Джерело: 1 ТМО м.Львова