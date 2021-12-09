Впервые в Западной Украине в детской больнице на Орлика отоларингологи провели имплантацию костной проводимости типа Baha. Теперь пациенты, потерявшие слух с одной стороны, смогут восстанавливать его во Львове, а не в Киеве или за границей.

Викуся имеет врожденный порок слуха: синдром Тричера Коллинза с нарушением слуховых костей и не развитым слуховым ходом слева.

После многочисленных консультаций в трехлетнем возрасте ей установили слуховой аппарат на левое ушко. И только в этом году врачи из Бельгии, приезжавшие оперировать детей, выяснили, что слуховой аппарат не оправдал ожиданий.

Нужен костный имплант типа Baha, с которым звук идет напрямую к внутреннему уху. Именно его и установили маленькой Викусе.

Девочка чувствует себя хорошо и ожидает первого включения импланта, которое произойдет через 3 недели. Мама Оксана благодарна медикам за шанс, что позволит девочке развиваться вместе с ее сверстниками, и за то, что сделали операцию во Львове, а не в далеком Киеве или за рубежом.

Теперь, кроме имплантации костной проводимости типа Baha, в Первом территориальном медицинском объединении во Львове выполняются также кохлеарные имплантации, которых также не проводили в Западной Украине. В них нуждаются люди с двусторонней глухотой или глубокой потерей слуха, когда слуховые аппараты не целесообразны.

Мировая статистика свидетельствует, что один на 650 новорожденных детей имеет врожденную тугоухость слуха, или не способен слышать. Очень важно проверить слух ребенка как можно раньше и, при необходимости, приступить к лечению.

Источник: 1 ТМО г.Львова