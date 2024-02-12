Перший смертельний випадок нового вірусу аляскапокс (аляскинської віспи) зафіксований в США – на Алясці.

Чоловік, який помер від аляскинської віспи, мешкав у лісовій зоні.

Чому чоловік помер

У департаменті охорони здоров’я Аляски розповіли – пацієнт страждав на рак, це призвело до послаблення імунітету і збільшило ризик зараження.

Зараз дивляться

Вірус аляскапокс може передаватися через тварин.

Чоловік контактував із безпритульною кішкою, яка часто його дряпала і полювала на невеликих ссавців.

Раніше вже було зафіксовано шість випадків зараження аляскапоксом у районі Фербенкса, всі вони пов’язані з контактом із тваринами.

Як уберегтися від вірусу аляскапокс

Щоб не заразитися новим вірусом, слід уникати контакту з безпритульними тваринами, особливо якщо вони виглядають хворими або їхня поведінка викликає підозри.

Також рекомендовано регулярно мити руки з милом та водою, зокрема після контакту з тваринами чи відвідування громадських місць.

Особливо уважними слід бути людям з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Джерело: Sky news