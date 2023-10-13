У перший тиждень жовтня в Україні збільшилася кількість захворювань на ГРВІ, Covid-19 та грип, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останній тиждень було зареєстровано 119 063 випадки цих захворювань.

За даними Міністерства охорони здоров’я, ця кількість випадків у межах епідемічного порогу, що був розрахований для України, і на 13,4% менша, ніж в аналогічному періоді минулого сезону.

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Протягом першого тижня жовтня було госпіталізовано 3 150 хворих, з них 1 776 – діти віком до 17 років.

Центр громадського здоров’я України також повідомив, що за попередній тиждень зареєстровано 5 186 випадків Covid-19, із них 18 виявилися летальними.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що вакцинація є найефективнішим заходом для захисту від тяжкого перебігу Covid-19.

МОЗ рекомендує курс із трьох щеплень, який складається з двох доз первинної вакцинації та бустерного щеплення через 5 місяців.

Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи в пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

Нині в Україні є понад 5 млн доз вакцин Janssen та Comirnaty. Вакцинація є абсолютно безкоштовною.

Щеплення можна отримати у пунктах щеплення чи в амбулаторії після запису у сімейного лікаря.

Для дітей віком від 5 років доступна вакцина проти COVID-19 виробництва Pfizer, яка містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для осіб старше 12 років – Comirnaty.