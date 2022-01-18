В Україні у листопаді 2021 року загальна смертність порівняно з минулим роком зросла на 38,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики. Всього з початку року в Україні померло майже 650 тис. осіб. Це на 100 827 смертей (на 18,4%) більше, ніж за січень-листопад 2020 року, коли померло 549 172 осіб.

У січні 2021 року кількість померлих у країні була на 7,7% більша, ніж у січні 2020 року, у лютому – на 9%, у березні – на 34,4%, у квітні – на 48,5%.

Водночас у травні динаміка сповільнилася до 28,2%, у червні – до 4,3%, після чого у липні-серпні вона стала негативною – відповідно 0,9% та 1,1%. Однак у вересні знову зафіксували збільшення кількості померлих, щоправда, зовсім невелике – на 0,1%, тоді як у жовтні смертність зросла на 25,8%.

За даними Держстату, кількість новонароджених в Україні у листопаді 2021 року зросла на 0,2% порівняно з листопадом 2020 року – до 21,67 тис., а загалом за 11 місяців вона знизилася на 6,7% – до 250,88 тис.

Станом на 1 грудня 2021 року чисельність наявного населення в Україні становила 41 млн 208,1 тис. осіб. З початку 2021 року населення країни скоротилося на понад 380 тис. осіб (у тому числі за листопад – на 62 793 осіб).

В Україні за 2020 рік зафіксували понад 616 тис. летальних випадків, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб.