Помаранчева зона карантину в Україні розширилася. У ній сьогодні перебувають вісім областей.

Сьогодні в цій зоні перебувають такі області:

Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),

– три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), Рівненська – критичний показник нових випадків,

– критичний показник нових випадків, Сумська – критичний показник нових випадків,

– критичний показник нових випадків, Чернівецька – критичний показник нових випадків,

– критичний показник нових випадків, Львівська – критична динаміка госпіталізацій,

– критична динаміка госпіталізацій, Тернопільська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,

– критичний коефіцієнт виявленя нових випадків, Житомирська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,

– критичний коефіцієнт виявленя нових випадків, Чернігівська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.

В Україні зафіксовано чергове погіршення ситуації з коронавірусом. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив про спалах захворюваності.

Про це міністр заявив під час брифінгу 20 січня 2022 року. Епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація в Івано-Франківській області, – уточнив Віктор Ляшко.