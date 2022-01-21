Помаранчева зона карантину в Україні розширилася. У ній сьогодні перебувають вісім областей.
Сьогодні в цій зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
- Рівненська – критичний показник нових випадків,
- Сумська – критичний показник нових випадків,
- Чернівецька – критичний показник нових випадків,
- Львівська – критична динаміка госпіталізацій,
- Тернопільська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Житомирська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
- Чернігівська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.
В Україні зафіксовано чергове погіршення ситуації з коронавірусом. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив про спалах захворюваності.
Про це міністр заявив під час брифінгу 20 січня 2022 року. Епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація в Івано-Франківській області, – уточнив Віктор Ляшко.