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Помаранчева зона карантину в Україні збільшується: скільки областей змінили колір

21 Січня 2022, 09:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин у Києві
Джерело: Depositphotos

Помаранчева зона карантину в Україні розширилася. У ній сьогодні перебувають вісім областей.

Сьогодні в цій зоні перебувають такі області:

  • Івано-Франківська – три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій),
  • Рівненська – критичний показник нових випадків,
  • Сумська – критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька – критичний показник нових випадків,
  • Львівська – критична динаміка госпіталізацій,
  • Тернопільська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Житомирська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Чернігівська – критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.

В Україні зафіксовано чергове погіршення ситуації з коронавірусом. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив про спалах захворюваності.

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Про це міністр заявив під час брифінгу 20 січня 2022 року. Епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація в Івано-Франківській області, – уточнив Віктор Ляшко.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
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