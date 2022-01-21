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Оранжевая зона карантина в Украине увеличивается: сколько областей изменили цвет

21 января 2022, 09:59
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
карантин у Києві
Источник: Depositphotos

Оранжевая зона карантина в Украине расширилась. В ней сегодня находятся восемь областей.

Сегодня в этой зоне находятся следующие области:

  • Ивано-Франковская — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Ровенская — критический показатель новых случаев,
  • Сумская – критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая – критический показатель новых случаев,
  • Львовская – критическая динамика госпитализаций,
  • Тернопольская — критический коэффициент обнаружения новых случаев,
  • Житомирская – критический коэффициент обнаружения новых случаев,
  • Черниговская – критический коэффициент выявления новых случаев.

В Украине зафиксировано очередное ухудшение ситуации с коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о вспышке заболеваемости.

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Об этом министр заявил на брифинге 20 января 2022 года. Эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области, – уточнил Виктор Ляшко.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19
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