Оранжевая зона карантина в Украине расширилась. В ней сегодня находятся восемь областей.
Сегодня в этой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ровенская — критический показатель новых случаев,
- Сумская – критический показатель новых случаев,
- Черновицкая – критический показатель новых случаев,
- Львовская – критическая динамика госпитализаций,
- Тернопольская — критический коэффициент обнаружения новых случаев,
- Житомирская – критический коэффициент обнаружения новых случаев,
- Черниговская – критический коэффициент выявления новых случаев.
В Украине зафиксировано очередное ухудшение ситуации с коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о вспышке заболеваемости.
Об этом министр заявил на брифинге 20 января 2022 года. Эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области, – уточнил Виктор Ляшко.