Оранжевая зона карантина в Украине расширилась. В ней сегодня находятся восемь областей.

Сегодня в этой зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская — три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Ровенская — критический показатель новых случаев,

Сумская – критический показатель новых случаев,

Черновицкая – критический показатель новых случаев,

Львовская – критическая динамика госпитализаций,

Тернопольская — критический коэффициент обнаружения новых случаев,

Житомирская – критический коэффициент обнаружения новых случаев,

Черниговская – критический коэффициент выявления новых случаев.

В Украине зафиксировано очередное ухудшение ситуации с коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о вспышке заболеваемости.

Об этом министр заявил на брифинге 20 января 2022 года. Эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области, – уточнил Виктор Ляшко.