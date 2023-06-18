76-річна Белла Монтойя, яка була оголошена мертвою і здивувала родичів тим, що постукала в труну під час своїх поминок 9 червня, померла після семи днів у реанімації.

Міністерство охорони здоров’я Еквадору підтвердило у своїй заяві, що Белла Монтойя померла від ішемічного інсульту. У відомстві зазначили, що жінка залишалася під постійним наглядом, але не надали додаткової інформації про медичне розслідування цієї справи.

Нагадаємо, що мешканка Еквадору через п’ять годин перебування в похоронному бюро раптом прокинулася і постукала в кришку своєї труни, неабияк налякавши всіх, хто був присутній на церемонії прощання з нею.

Останки Монтойї, колишньої медсестри на пенсії, перебувають в тому ж похоронному бюро, де вона прокинулася. Її син повідомив, що її поховають на громадському кладовищі.

Минулого тижня міністерство охорони здоров’я країни повідомило, що для перевірки того, як лікарня видає свідоцтва про смерть, було сформовано технічний комітет.