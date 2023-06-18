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Скончалась от инсульта: в Эквадоре женщина прожила еще семь дней после своих похорон

18 июня 2023, 11:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гроб, смерть
Источник: Depositphotos

76-летняя Белла Монтойя, которая была объявлена мертвой и удивила родственников тем, что постучала в гроб во время своих поминок 9 июня, скончалась после семи дней в реанимации.

Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило в своем заявлении, что Белла Монтойя умерла от ишемического инсульта. В ведомстве отметили, что женщина оставалась под постоянным наблюдением, но не предоставили дополнительной информации о медицинском расследовании этого дела.

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Напомним, что жительница Эквадора спустя пять часов пребывания в похоронному бюро вдруг очнулась и постучала в крышку своего гроба, изрядно напугав всех, кто присутствовал на церемонии прощания с ней.

Останки Монтойи, бывшей медсестры на пенсии, находятся в том же похоронном бюро, где она очнулась. Ее сын сообщил, что ее похоронят на общественном кладбище.

На прошлой неделе министерство здравоохранения страны сообщило, что для проверки того, как больница выдает свидетельства о смерти, был сформирован технический комитет.

Источник
The Guardian
Теги
Еквадор Медики Смерть
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