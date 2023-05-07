Участница проекта Психосоциальная поддержка во время войны, психолог Татьяна Ермолаева рассказала о том, что существуют определенные правила, которые помогут пережить потерю близкого человека и поддержать других членов семьи.

Татьяна одна из тех, кто оказывал поддержку потерпевшим и свидетелям трагедии в Днепре 14 января, когда в результате попадания российской ракеты в многоэтажку погибли 46 человек.

— Когда мы сталкиваемся с потерей, то вместе с горем чувствуем беспомощность что-то изменить, чтобы вернуть близкого человека. Это мучает и не дает покоя, — говорит психолог.

По ее словам, это чувство делает горе еще более тяжелым. Но мы должны жить дальше – ради себя, ради живых, ради тех, кто ушел.

Что делать, как и где брать силы, чтобы жить дальше после потери близкого человека. Вот несколько простых, но действенных советов от специалиста.

Соблюдать режим дня. Несмотря на горе, отчаяние, апатию необходимо делать ежедневные рутинные дела: завтракать, принимать душ, достаточно спать, выходить наружу, хотя бы для того, чтобы купить продукты. Иногда это может быть сложно, но важно поддерживать физические силы, чтобы восстановиться психически.

Заботиться о себе. Мы не можем отказаться от горя. Нам нужно выделить время, которое мы посвятим ушедшему навсегда человеку. Это время на ритуалы, отработанные годами: поминальные дни, посещение кладбища и т.д. Но это должно быть дозированным, не должно быть постоянно.

Проститься и отпустить. Когда мы кого-то теряем, мы должны быть благодарны тому человеку, который от нас ушел, за то, что он для нас оставил, чему нас научил и чем с нами поделился. Мы должны поблагодарить его и отпустить. Проститься с ним.

Это трудный путь – пережить боль утраты, но ее можно пройти, отмечает психолог. Кого бы мы ни потеряли в этой жизни, мы должны помнить, что мы не остались в одиночестве. Есть люди, которые готовы и хотят нам помочь. И надо научиться принимать помощь, какой бы она нам ни казалась, а также, возможно, помочь пережить потерю тем, кто с нами рядом.