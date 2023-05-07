Учасниця проєкту Психосоціальна підтримка під час війни, психологиня Тетяна Єрмолаєва розповіла про те, що існують певні правила, які допоможуть пережити втрату близької людини та підтримати інших членів родини.

Тетяна одна з тих, хто надавав підтримку потерпілим і свідкам трагедії в Дніпрі 14 січня, коли внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку загинули 46 людей.

– Коли ми стикаємося з втратою, то разом із горем відчуваємо безпорадність щось змінити, щоб повернути близьку людину. Це мучить і не дає спокою, – каже психологиня.

За її словами, це почуття робить горе ще важчим. Але ми маємо жити далі – заради себе, заради живих, заради тих, хто пішов.

Що робити, як і де брати сили, щоб жити далі після втрати близької людини. Ось кілька простих, але дієвих порад від фахівця.

Дотримуватися режиму дня. Попри горе, відчай, апатію необхідно робити щоденні рутинні справи: снідати, приймати душ, достатньо спати, виходити назовні, хоча б для того, щоб купити продукти. Іноді це може бути складно, але важливо підтримувати фізичні сили, щоб відновитися психічно.

Піклуватися про себе. Ми не можемо відмовитися від горя. Нам потрібно виділити час, який ми присвятимо людині, що пішла назавжди. Це час на ритуали, відпрацьовані роками: поминальні дні, відвідування кладовища тощо. Але це має бути дозованим, не має бути постійно.

Попрощатися і відпустити. Коли ми когось втрачаємо, ми маємо бути вдячні тій людині, яка від нас пішла, за те, що вона для нас залишила, чого нас навчила і чим із нами поділилася. Ми маємо подякувати їй і відпустити. Попрощатися з нею.

Це важкий шлях – пережити біль втрати, але його можна пройти, зазначає психологиня. Кого б ми не втратили в цьому житті, ми маємо пам’ятати, що ми не залишилися на самоті. Є люди, які готові й хочуть нам допомогти. І треба навчитися приймати допомогу, якою б вона нам не здавалася, а також, можливо, допомогти пережити втрату тим, хто з нами поруч.