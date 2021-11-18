У Києві викрили чоловіка, який спільно з медичним працівником продавав підроблені Covid-сертифікати.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Правоохоронці з’ясували, що 32-річний чоловік шукав “клієнтів” через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний сертифікат вакцинації без щеплення.

Йому допомагала сімейна лікарка. Вона вносила фейкову інформацію у базу даних системи охорони здоров’я та видавала документ. Таким чином сертифікат міг відображатися у додатку Дія, що давало можливість виїзду за кордон.

За такі послуги “клієнти” платили їм 4 тис. гривень та отримували підроблені сертифікати поштою.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину, де вилучили: чернетки, банківські картки, телефони, свідоцтва про вакцинацію, ноутбук та інші документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах).

Нині правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.