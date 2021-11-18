В Киеве разоблачили мужчину, который совместно с медицинским работником продавал поддельные Covid-сертификаты.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Правоохранители выяснили, что 32-летний мужчина искал “клиентов” через социальные сети и предлагал приобрести международный сертификат вакцинации без прививки.

Ему помогала семейный врач. Она вносила фейковую информацию в базу данных системы здравоохранения и выдавала документ. Таким образом сертификат мог отображаться в приложении Дія, что давало возможность выезда за границу.

За такие услуги “клиенты” платили им 4 тыс. гривен и получали поддельные сертификаты по почте.

Правоохранители провели обыски по месту преступления, где изъяли: черновики, банковские карточки, телефоны, свидетельства о вакцинации, ноутбук и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Сейчас правоохранители готовят злоумышленникам сообщение о подозрениях. Им грозит до шести лет лишения свободы.