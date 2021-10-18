Ризик померти від штаму коронавірусу Дельта у невакцинованих пацієнтів в 11 разів вищий, ніж у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили Центри контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

– Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного штаму Дельта, – зазначили спеціалісти.

За статистикою, у серпні невакциновані у шість разів частіше заражались вірусом.

Експерти стверджують, в умовах послаблення карантинних обмежень протягом червня-вересня у США можна було б запобігти 90 тис. смертей, які викликав коронавірус, якби люди вчасно отримали щеплення. Так, Covid-19 став другою за поширеністю причиною смертей у цей період у країні після серцево-судинних хвороб.

За їхніми даними, лише 66,5% американців, старших за 12 років, повністю вакциновані від коронавірусу. Нині США посідає перше місце у світі за загальною смертністю від Covid-19. Там пандемія забрала життя 724 тис. громадян. У світі цей показник становить майже 4,9 млн.

В Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 60 810 пацієнтів. Нині 97,1% хворих, яких госпіталізували з Covid-19, не були вакциновані.

Загалом в країні щеплення отримали вже 7 956 095 людей. Загалом проведено 14 446 255 щеплень.