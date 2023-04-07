Локшина швидкого приготування – популярний спосіб легкого перекусу. Через її специфічний смак, страву вживають як у готовому вигляді, так і в сухому.

Така страва справді зекономить ваш час у процесі приготування. Особливо, якщо ви використовуєте Мівіну, як сухий перекус. Проте на цьому користь від неї закінчується.

Що буде, якщо їсти сиру Мівіну, розповідають Факти ICTV.

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Що буде, якщо їсти сиру Мівіну

Локшина швидкого приготування має низьку поживну цінність, високий вміст вуглеводів, а також багата консервантами.

Люди, що регулярно вживають цю страву, ризикують зіпсувати своє здоров’я.

Про це розповідає лікарка-дієтолог Меленко Світлана.

Це продукт з дуже низькою харчовою цінністю і майже не містить клітковини, мінералів та вітамінів. Він насичений крохмалем, який за умови регулярного споживання може спричинити ожиріння, хвороби серця, діабет тощо, – каже Світлана.

Регулярне вживання такого продукту може призвести до серцевого нападу або інсульту. Причина полягає у великій кількості жиру та олії, якими обробляють локшину. Окрім цього, є ризик й інших захворювань:

негативний вплив на шлунково-кишковий тракт;

здуття живота;

рефлюкс;

порушення кислотності тощо.

Щоб посилити смак, до локшини швидкого приготування додають глутамат натрію у великій кількості.

Глутамат натрію також містить глутамінову кислоту, нейромедіатор. Отже, він може втручатися в роботу нервової системи, – каже лікарка.

Також Мівіна містить шкідливі консерванти, які додають для продовження терміну зберігання:

гідроксіанізол (BHA) – впливає на гормони;

t-бутилгідрохінон (TBHQ) – канцероген.

Яка Мівіна краща – готова чи суха

Інколи вважають, що якщо їсти Мівіну в гарячому вигляді, то шкоди від неї буде в рази менше. Проте насправді різниця між готовою локшиною і сухою непомітна.

Моя відповідь: немає особливої різниці, де набрякатиме ця локшина – в тарілці чи у шлунку, – стверджує дієтолог.

Якщо ж ви все-таки не можете відмовитися від швидкої локшини, Світлана рекомендує виконувати кілька пунктів, щоб підвищити її поживну цінність:

Додайте білок, який може бути у вигляді вареного яйця, м’яса, сиру чи риби. Додайте клітковину, наприклад листову зелень, моркву, капусту, огірок чи перець. Відваріть та злийте воду, щоб позбутися поганих жирів та зайвої солі. Не використовуйте олію з оригінальної упаковки (вона переважно неякісна й дешева). Натомість додайте оливкову, кокосову чи лляну. Можна також додати ферментовані продукти, квашені овочі. Не додавайте спеції з пакетиків, що йдуть до локшини. Саме вони містять значну кількість поганих речовин (солі, ароматизаторів, тощо).

Що буде, якщо запивати Мівіну солодким напоєм

Якщо ви запиваєте Мівіну цукрованим чаєм або іншим солодким напоєм – інсулінові гойдалки забезпечені. Таким чином підвищується ризик зайвої ваги, інсулінорезистентності та цукрового діабету в майбутньому.

Загалом подібні страви мають низьку поживну цінність і не приносять користі для здоров’я.

Свіжі цільні продукти, як-от фрукти, овочі, м’ясо та зернові, залишаються найкращими джерелами їжі для здорового життя.