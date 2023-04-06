Кава зранку – поширений ритуал. Вважається, що з її допомогою можна отримати дозу бадьорості й енергії.

Проте пити каву не завжди так корисно, як ми думаємо. Особливо, якщо це робити на голодний шлунок.

Чому не можна пити каву на голодний шлунок, розповідають Факти ICTV.

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Вплив кави на шлунок

Вживання кави має свій набір переваг. Напій позитивно впливає на довголіття і здоров’я, зокрема:

знижує ризик виникнення діабету II типу;

впливає на спалювання жиру;

покращує пам’ять;

підвищує рівень адреналіну;

допомагає знизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера тощо.

Чому не можна пити каву на голодний шлунок

Вживання кави натщесерце може принести більше шкоди, ніж користі.

Про це розповіла дієтологиня Тетяна Луговська.

– Кава зранку натще стимулює вироблення шлункової кислоти. Це серйозно порушує роботу травної системи організму, викликаючи такі симптоми, як здуття живота, печія, нудота тощо, – каже Тетяна.

Також кава підвищує рівень гормону стресу – кортизолу. Це може негативно вплинути на:

овуляцію;

вагу;

гормональний баланс тощо.

Зранку рівень кортизолу досягає свого “піку” і змушує вас відчути бадьорість. Тож, коли ви прокидаєтесь і одразу ж переходите до кави, рівень гормону стресу виробляється у ще більшому об’ємі.

– Це може спричинити зміну настрою, збудження, підвищення артеріального тиску, тремтіння тіла та інші негативні ефекти, – каже лікарка.

Кава на голодний шлунок негативно впливає на засвоєння левотироксину – синтетичного гормону щитоподібної залози.

Тим самим напій перешкоджає перетворенню гормонів Т4 (основний гормон щитоподібної залози) на гормони Т3 (активний гормон). Через це ви можете відчувати втому, труднощі з концентрацією, депресію тощо.

Коли варто пити каву

Запашну каву можна пити вранці, але лише після повноцінного, збалансованого сніданку.

Також енергійний напій варто вживати тоді, коли в організмі низький рівень кортизолу. Мінімальна кількість цього гормону виробляється з 9-11 ранку. Саме в цей час слід випити чашку кави.