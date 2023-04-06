Кофе с утра — распространенный ритуал. Считается, что с помощью него можно получить дозу бодрости и энергии.

Однако пить кофе не всегда так полезно, как мы думаем. Особенно, если это делать на голодный желудок.

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок, рассказывают Факты ICTV.

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Влияние кофе на желудок

Употребление кофе имеет свой набор преимуществ. Напиток положительно влияет на долголетие и здоровье, в частности:

снижает риск возникновения диабета II типа;

влияет на сжигание жира;

улучшает память;

повышает уровень адреналина;

помогает снизить риск возникновения болезни Альцгеймера и тому подобное.

Почему нельзя пить кофе на голодный желудок

Употребление кофе натощак может принести больше вреда, чем пользы.

Об этом рассказала диетолог Татьяна Луговская.

— Кофе утром натощак стимулирует выработку желудочной кислоты. Это серьезно нарушает работу пищеварительной системы организма, вызывая такие симптомы, как вздутие живота, изжога, тошнота и т.д., — говорит Татьяна.

Также кофе повышает уровень гормона стресса — кортизола. Это может негативно повлиять на:

овуляцию;

вес;

гормональный баланс и тому подобное.

Утром уровень кортизола достигает своего “пика” и заставляет вас почувствовать бодрость. Поэтому, когда вы просыпаетесь и сразу же переходите к кофе, уровень гормона стресса вырабатывается в еще большем объеме.

— Это может вызвать изменение настроения, возбуждение, повышение артериального давления, дрожь тела и другие негативные эффекты, — говорит врач.

Кофе на голодный желудок негативно влияет на усвоение левотироксина — синтетического гормона щитовидной железы.

Тем самым, напиток препятствует превращению гормонов Т4 (основной гормон щитовидной железы) в гормоны Т3 (активный гормон). Из-за этого вы можете чувствовать усталость, трудности с концентрацией, депрессию и тому подобное.

Когда стоит пить кофе

Душистый кофе можно пить утром, но только после полноценного, сбалансированного завтрака.

Также энергичный напиток стоит употреблять тогда, когда в организме низкий уровень кортизола. Минимальное количество этого гормона вырабатывается с 9-11 утра. Именно в это время следует выпить чашку кофе.