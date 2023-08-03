Індійського виробника ліків Riemann Labs попросили зупинити випуск сиропу від кашлю, який пов’язують із низкою загадкових смертей серед дітей у Камеруні.

Індійська щоденна газета Mint повідомила в червні, що понад десяток дітей померли в Камеруні протягом останніх кількох місяців, і влада пов’язує це із сиропом від кашлю, який, імовірно, виготовляється в Індії.

Індія опинилася в скрутному становищі після того, як сиропи від кашлю індійського виробництва були пов’язані зі смертями десятків дітей в інших країнах.

У квітні ВООЗ випустила попередження з приводу забрудненого сиропу від кашлю, виробленого індійською компанією, який вона виявила на Маршаллових островах і в Мікронезії.

У березні індійські органи охорони здоров’я анулювали ліцензію компанії Marion Biotech після того, як вироблений нею сироп від кашлю був пов’язаний зі смертю щонайменше 19 дітей в Узбекистані минулого року. У цій справі було заарештовано трьох осіб.

У лютому інша індійська компанія Global Pharma Healthcare відкликала свої очні краплі після того, як США зафіксували 55 випадків побічних ефектів, включно з одним смертельним випадком.

Інцидент в Узбекистані стався після аналогічного випадку в Гамбії в жовтні минулого року, коли ВООЗ оголосила попередження про чотири види забруднених ліків, що пов’язані з гострими ураженнями нирок і 66 дитячими смертями.

Це були сиропи від кашлю та застуди, вироблені компанією Maiden Pharmaceuticals Limited в Індії. Згодом фірму попросили припинити виробництво.

Джерело: Еpochtimes