В Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні з гепатитом A перебувають семеро людей. Серед них – четверо дорослих і троє дітей. Це вже другий регіон в Україні, де зафіксовано спалах хвороби.

Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна. Вона зазначила, що це інформація станом на 1 листопада 2023 року.

– Діти – віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Стан – середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада, – поділилася заступниця директора лікарні.

Від початку 2023 року на Івано-Франківщині 12 людей перехворіли на гепатит A, серед яких – одна дитина, розповіла заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус.

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За її словами, це були спорадичні випадки (окремі поодинокі випадки захворювань, які, ймовірно, не мають зв’язку між собою). Їх зафіксували в Івано-Франківській, Богородчанській, Долинській і Надвірнянській громадах.

На її думку, ці 12 випадків ні про що не свідчать. Але з точки зору епідеміології регіон перебуває на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів, особливо А. Хвороба має циклічність у п’ять-сім років, а останні спалахи реєстрували у 2017-2018 роках.

Джус вважає, що в Івано-Франківській області нині є умови для подальшого поширення гепатиту А. Вона пояснює це тим, що в регіоні інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні.