Після страшної стрілянини у Дніпрі в Обласній лікарні ім. І.І. Мечникова перебувають троє військовослужбовців.

– Найважча з них – 22-річна дівчина на ім’я Жанна, – розповів на брифінгу генеральний директор лікарні Сергій Риженко. – Її стан вкрай тяжкий. Я сказав би критичний. Якщо вона виживе, то це буде подвиг лікарів лікарні Мечникова.

Жанна отримала три поранення: в коліно, плече та живіт. Куля увійшла до черевної порожнини в області пупка. Кишечник весь розбитий. Лікарі довго оперували військову і тепер лишається сподіватися на диво.

За словами Сергія Риженка, характер поранень свідчить про те, що стріляли в людей із дуже близької відстані.

У Дніпрі люди здають кров для поранених. З проханням не залишатись осторонь і прийти на станцію переливання крові виступив навіть зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Джерело: Сергій Риженко