Експерти у сфері суспільної охорони здоров’я під час дослідження виявили, що 61 672 людини померли від причин, пов’язаних зі спекою, в Європі в період із 30 травня до 4 вересня 2022 року. Рівень смертності був найвищим в Італії, Греції, Іспанії та Португалії.

Щоб визначити, скільки смертей пов’язані саме з температурою, експерти використовували дані та епідеміологічні моделі, згідно з якими літо стало ще смертоноснішим через парникові гази, які спалюють планету.

За словами фахівців, літо минулого року було найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень, коли загинула незвично велика кількість людей.

– Є люди, які в будь-якому разі померли б, але ця методологія не враховує їх. Йдеться саме про тих, чию смерть спровокувала висока температура, – заявила дослідниця у сфері клімату та здоров’я Джоан Баллестер.

За словами експертів, лише невелика частка смертей, пов’язаних зі спекою, припадає на тепловий удар. Здебільшого спекотна погода вбиває людей із проблемами здоров’я, як-от хвороби серця і легень.

Дослідження показало, що кожного тижня літа 2022 року середні температури в Європі перевищували базові значення за попередні три десятиліття. Найсильніша спека була з 18 до 24 липня, коли загинуло 11 637 осіб.

Водночас голова дослідницької групи з питань клімату та здоров’я в Бернському університеті Ана Марія Віседо-Кабрера, яка не брала участі в дослідженні, високо оцінила аналіз, але сказала, що справжня кількість загиблих може бути ще вищою.