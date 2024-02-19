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Система електронної інформації про косметичну продукцію почне діяти з серпня 2024 року

19 Лютого 2024, 14:30
Ольга Боднарчук редактор
косметика, крем
Джерело: Pexels

З 3 серпня 2024 року в силу вступить новий Технічний регламент на косметичну продукцію, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів від 20 січня 2021 року.

Навіщо новий регламент

Цей регламент буде діяти впродовж перехідного періоду до 3 серпня 2026 року для операторів ринку. Він відповідатиме вимогам Європейського Парламенту.

Це створить умови для виготовлення більш безпечної, конкурентоспроможної продукції та сприятиме усуненню бар’єрів у торгівлі з країнами ЄС.

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Система електронної нотифікації

Однією з ключових ініціатив для створення безпеки косметичної продукції є впровадження Порядку нотифікації інформації про косметичну продукцію.

Цей механізм передбачає, що відповідальна особа, яка вводить косметику на ринок, повинна надавати інформацію до Системи електронної нотифікації.

Яку інформацію потрібно надавати для нотифікації:

  • Категорію продукту;
  • найменування;
  • країну походження;
  • дані контактної особи;
  • статус надання на ринку;
  • графічний файл маркування;
  • відсутність у складі речовин, які вважаються канцерогенними, мутагенними або токсичними;
  • засвідчення факту використання речовин, дозволених до використання;
  • наявність у складі наноматеріалів;
  • назва рецептури тощо.

Система електронної нотифікації була розроблена з врахуванням кращих європейських практик та аналогічна Європейському Порталу повідомлень про косметичні продукти (CPNP).

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Джерело
МОЗ
Теги
Закон косметика МОЗ
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