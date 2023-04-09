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Так і не змогли налагодити роботу лікарень: у Лисичанську окупанти роздають ліки в мобільному пункті

9 Квітня 2023, 12:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

У Лисичанську Луганської області окупанти за дев’ять місяців так і спромоглися відновити нормальну роботу закладів охорони здоров’я, тому ліки в мобільному пункті роздають медики-гастролери.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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– У Лисичанську за дев’ять місяців не змогли відновити нормальну роботу закладів охорони здоров’я. Допомогу там надають у нещодавно облаштованому мобільному пункті, – ідеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, у мобільному пункті російські медики видають ліки від застуди, тиску, знеболювальні та інші препарати. Але невідомо, що буде навіть із такою примітивною медичною допомогою, коли вони поїдуть.

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Джерело
УНН
Теги
Ліки Лисичанськ Медики медична допомога
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