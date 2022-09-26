Гормони щитоподібної залози впливають на обмін речовин. Коли виникає дисбаланс гормонів щитоподібної залози, починаються проблеми зі здоров’ям:
- погіршується зовнішній вигляд:
- порушується статева функція (безпліддя, зміна статевого потягу, у жінок – порушення менструального циклу, невиношування вагітності, порушення пологової діяльності, вади розвитку плоду);
- змінюється емоційний фон, з’являється неврівноваженість;
- погіршується пам’ять, увага, знижується працездатність;
- страждає обмін речовин: виникає ризик розвитку цукрового діабету, підвищується рівень холестерину;
- з’являються перебої в роботі серця, ламкість нігтів, починає випадати волосся;
- у дітей порушується фізичний, розумовий, статевий розвиток.
Якщо у вас є хоча б якісь з перерахованих ознак дисбалансу гормонів щитоподібної залози, потрібно звернутися до лікаря-ендокринолога.
А для того щоб мати повнішу картину самопочуття, ендокринолог Олександра Малкіна пропонує пройти тест що дозволяє виключити гіпотиреоз (недостачу гормонів щитовидної залози).
– Вам потрібно лише відповідати так чи ні, а потім підсумувати отриманий результат, – пропонує лікарка.
Тест:
1. Проблеми зі стільцем та запор. Так +46 балів, немає -5 балів.
2. Повільність дій (на це вказує зазвичай оточення). Так +45, немає -5.
3. Огрубіння або осиплість голосу. Так +43, ні -4.
4. Нерівна поверхня язика. Так +44, ні -4.
5. Пульс менше 60 за хвилину. Так +44, ні -4.
6. Постійна мерзлякуватість. Так +38, ні -7.
7. Уповільнена і млява мова. Так +41, ні -3.
8. Зниження пам’яті. Так +36, ні -2.
9. Холодні кінцівки. Так +35, ні -2.
10. Вдень відчуваєте сонливість та втому. Так +31, ні -6.
11. Збільшення ваги, особливо при спробах схуднути. Так +30, ні -3.
12. Жовтяничний відтінок шкіри, особливо для людей із дуже світлим відтінком шкіри. Так +30, ні -6.
13. Болі у м’язах. Так +20, ні -1.
14. Набряки обличчя, рук та інших частин тіла. Так +24, ні -19.
15. Слабкість. Так +7, ні -13.
16. Болі в ділянці серця. Так -4, ні +3.
17. Систолічний АТ нижче 100 мм рт. ст. Так +16, ні -1.
18. Випадання волосся. Так +25, ні -1.
19. Зниження працездатності. Так +13, ні -2.
20. Обличчя набрякле, з жовтяничним відтінком, як маска, не емоційне. Так +36, ні -2.
21. Шкіра стала сухою. Так +36, ні -15.
Тепер підсумовуємо бали, враховуючи, що відповідь так – це позитивний бал, а відповідь ні – негативна.
Якщо ви отримали бали вище 0 (тобто +2, +5 балів та більше) – з великою ймовірністю у вас можна припустити гіпотиреоз. У такому разі необхідно звернутися до ендокринолога та здати аналіз на гормони.
Джерело: Олександра Малкіна