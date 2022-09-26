Гормони щитоподібної залози впливають на обмін речовин. Коли виникає дисбаланс гормонів щитоподібної залози, починаються проблеми зі здоров’ям:

погіршується зовнішній вигляд:

порушується статева функція (безпліддя, зміна статевого потягу, у жінок – порушення менструального циклу, невиношування вагітності, порушення пологової діяльності, вади розвитку плоду);

змінюється емоційний фон, з’являється неврівноваженість;

погіршується пам’ять, увага, знижується працездатність;

страждає обмін речовин: виникає ризик розвитку цукрового діабету, підвищується рівень холестерину;

з’являються перебої в роботі серця, ламкість нігтів, починає випадати волосся;

у дітей порушується фізичний, розумовий, статевий розвиток.

Якщо у вас є хоча б якісь з перерахованих ознак дисбалансу гормонів щитоподібної залози, потрібно звернутися до лікаря-ендокринолога.

А для того щоб мати повнішу картину самопочуття, ендокринолог Олександра Малкіна пропонує пройти тест що дозволяє виключити гіпотиреоз (недостачу гормонів щитовидної залози).

Зараз дивляться

– Вам потрібно лише відповідати так чи ні, а потім підсумувати отриманий результат, – пропонує лікарка.

Тест:

1. Проблеми зі стільцем та запор. Так +46 балів, немає -5 балів.

2. Повільність дій (на це вказує зазвичай оточення). Так +45, немає -5.

3. Огрубіння або осиплість голосу. Так +43, ні -4.

4. Нерівна поверхня язика. Так +44, ні -4.

5. Пульс менше 60 за хвилину. Так +44, ні -4.

6. Постійна мерзлякуватість. Так +38, ні -7.

7. Уповільнена і млява мова. Так +41, ні -3.

8. Зниження пам’яті. Так +36, ні -2.

9. Холодні кінцівки. Так +35, ні -2.

10. Вдень відчуваєте сонливість та втому. Так +31, ні -6.

11. Збільшення ваги, особливо при спробах схуднути. Так +30, ні -3.

12. Жовтяничний відтінок шкіри, особливо для людей із дуже світлим відтінком шкіри. Так +30, ні -6.

13. Болі у м’язах. Так +20, ні -1.

14. Набряки обличчя, рук та інших частин тіла. Так +24, ні -19.

15. Слабкість. Так +7, ні -13.

16. Болі в ділянці серця. Так -4, ні +3.

17. Систолічний АТ нижче 100 мм рт. ст. Так +16, ні -1.

18. Випадання волосся. Так +25, ні -1.

19. Зниження працездатності. Так +13, ні -2.

20. Обличчя набрякле, з жовтяничним відтінком, як маска, не емоційне. Так +36, ні -2.

21. Шкіра стала сухою. Так +36, ні -15.

Тепер підсумовуємо бали, враховуючи, що відповідь так – це позитивний бал, а відповідь ні – негативна.

Якщо ви отримали бали вище 0 (тобто +2, +5 балів та більше) – з великою ймовірністю у вас можна припустити гіпотиреоз. У такому разі необхідно звернутися до ендокринолога та здати аналіз на гормони.

Джерело: Олександра Малкіна