Гормоны щитовидной железы оказывают влияние на обмен веществ. Когда возникает дисбаланс гормонов щитовидной железы, начинаются проблемы со здоровьем:

ухудшается внешний вид:

нарушается половая функция (бесплодие, изменение полового влечения, у женщин – нарушение

менструального цикла, невынашивание беременности, нарушение родовой деятельности, пороки развития плода);

меняется эмоциональный фон, появляется неуравновешенность;

ухудшается память, внимание, снижается работоспособность;

страдает обмен веществ: возникает риск развития сахарного диабета; повышается уровень холестерина;

появляются перебои в работе сердца, ломкость ногтей, начинают выпадать волосы;

у детей нарушается физическое, умственное, половое развитие.

Если у вас есть хоть какие-то из перечисленных признаков дисбаланса гормонов щитовидной железы, нужно обратиться к врачу-эндокринологу.

А для того чтобы иметь более полную картину самочувствия, эндокринолог Александра Малкина предлагает пройти тест позволяющий исключить гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы).

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— Вам нужно только отвечать так или нет, а затем подытожить полученный результат, — предлагает врач.

Тест:

1. Проблемы со стулом и запором. Да +46 баллов, нет -5 баллов.

2. Медленность действий (на это указывает обычно окружение). Да +45, нет -5.

3. Огрубление или осиплость голоса. Да +43, нет -4.

4. Неровная поверхность языка. Да +44, нет -4.

5. Пульс менее 60 в минуту. Да +44, нет -4.

6. Постоянная зябкость. Да +38, нет -7.

7. Замедленная и вялая речь. Да +41, нет -3.

8. Снижение памяти. Да +36, нет -2.

9. Холодные конечности. Да +35, нет -2.

10. Днем чувствуете сонливость и усталость. Да +31, нет -6.

11. Увеличение веса, особенно при попытках похудеть. Да +30, нет -3.

12. Желтушный оттенок кожи, особенно для людей с очень светлым оттенком кожи. Да +30, нет -6.

13. Боли в мышцах. Да +20, нет -1.

14. Отеки лица, рук и других частей тела. Да +24, нет -19.

15. Слабость. Да +7, нет -13.

16. Боли в области сердца. Да –4, нет +3.

17. Систолическое АД ниже 100 мм рт. ст. Да +16, нет -1.

18. Выпадение волос. Да +25, нет -1.

19. Снижение трудоспособности. Да +13, нет -2.

20. Лицо отечное, с желтушным оттенком, как маска, не эмоциональное. Да +36, нет -2.

21. Кожа стала сухой. Да +36, нет -15.

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Теперь суммируем баллы, учитывая, что ответ да – это положительный балл, а ответ нет – отрицательный.

Если вы получили баллы выше 0 (т.е. +2, +5 баллов и более) – с большой вероятностью у вас можно предположить гипотиреоз. В этом случае необходимо обратиться к эндокринологу и сдать анализ на гормоны

Источник: Александра Малкина