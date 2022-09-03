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Трагедія триває: від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик, напередодні пішли з життя дві його сестри

3 Вересня 2022, 17:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гриби
Джерело: Depositphotos

Минулої ночі на Київщині від отруєння грибами помер 4-літній хлопчик. Раніше з тієї ж причини померли дві його сестри – 18 і 9 років, про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

– Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестричок зі Сквири Катерини та Лізи, які були госпіталізовані в лікарню з гострим отруєнням. В ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній братик Матвій, який теж того трагічного вечора куштував отруєну вечерю, – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Пресслужба Нацполіції додає, що госпіталізована іще одна особа.

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Поліцейські закликають дорослих відмовитись від споживання дикорослих грибів та придбаних на автошляхах та стихійних ринках. Якщо ж Вам стало зле після вживання грибів, одразу телефонуйте на номер 103.

Зараз дивляться

На Київщині  від отруєння грибами померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина з нареченим назбирали в лісосмузі грибів та приготували їх на вечерю, ще й пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох з гострим отруєнням госпіталізували.

Слідчі Білоцерківського району за цим фактом розпочали досудове розслідування (ч.1, ч.2 ст.115, ст.166 УК).

Джерело: Нацполіція Київської обл.

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