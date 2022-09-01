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Отруєння грибами: дві сестри 9 і 18 років померли у київській лікарні

1 Вересня 2022, 14:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Отруєння грибами: дві сестри 9 і 18 років померли у київській лікарні

У Києві  від отруєння грибами померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра.

Напередодні Катерина з нареченим назбирали в лісосмузі грибів та приготували їх на вечерю, ще й пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох з гострим отруєнням госпіталізували.

Медики столичної лікарні рятували молодих людей, але їхні дії були марними: спочатку померла 18-річна Катерина, а вночі й 9-річна Ліза.

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Грибний сезон зараз саме в розпалі, лікарі нагадують, що потрібно бути уважним до того, що кладете у кошик.

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В разі ж появи нудоти, болів в животі та інших симптомів отруєння, одразу звертайтесь до лікарів. Не ризикуйте своїм здоров’ям і життям.

Джерело: Київ оперативний

Фото: Київ оперативний

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