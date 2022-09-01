Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Отравления грибами: две сестры 9 и 18 лет скончались в киевской больнице

1 сентября 2022, 14:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Отравления грибами: две сестры 9 и 18 лет скончались в киевской больнице

В Киеве от отравления грибами умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра.

Накануне Екатерина с женихом насобирали в лесной полосе грибов и приготовили их на ужин, еще и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали.

Медики столичной больницы спасали молодых людей, но их действия были безуспешными: сначала умерла 18-летняя Екатерина, а ночью и 9-летняя Лиза.

Сейчас смотрят

Грибной сезон сейчас как раз в разгаре, врачи напоминают, что нужно быть внимательным к тому, что кладете в корзину.

Читайте также:
хіміяСлучайное отравление бытовой химией: первая помощь, лечение

В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью.

Источник: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

Теги
Отравление
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь