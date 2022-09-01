В Киеве от отравления грибами умерла 9-летняя девочка и ее 18-летняя сестра.

Накануне Екатерина с женихом насобирали в лесной полосе грибов и приготовили их на ужин, еще и угостили маленькую сестренку. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали.

Медики столичной больницы спасали молодых людей, но их действия были безуспешными: сначала умерла 18-летняя Екатерина, а ночью и 9-летняя Лиза.

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Грибной сезон сейчас как раз в разгаре, врачи напоминают, что нужно быть внимательным к тому, что кладете в корзину.

В случае же появления тошноты, болей в животе и других симптомов отравления сразу обращайтесь к врачам. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью.

Источник: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный