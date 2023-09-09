Військовий отримав глибокі опіки 60% тіла унаслідок мінно-вибухової травми. Чоловік був непритомний, на штучній вентиляції легень та пройшов два гемодіалізи. Завдяки праці лікарів Дніпровської міської лікарні, пані Тетяни та її команди, життя цього військового врятовано.

Протягом трьох днів лікування Тетяна та її команда боролися за життя захисника. Їм вдалося повернути свідомість та самостійне дихання чоловіка. Лікарі щоразу нагадують, йому скільки часу вони його рятували, та підтримують військового.

Хворому також потрібна була тривала реабілітація. Завдяки злагодженій роботі лікарів він був евакуйований у стабільному стані вже на сьомий день лікування.

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Пані Тетяна та її колеги завжди намагаються знаходити рідних хворих, якщо їх не сповістили про поранення солдата, розуміючи, що десь в Україні родини шукають своїх близьких. Після евакуації вони прагнуть підтримувати контакт з пацієнтами або їхніми родичами, бо кожен з них стає частиною цієї великої медичної родини.

Джерело: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради

Фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради