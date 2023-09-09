Военный получил глубокие ожоги 60% тела вследствие минно-взрывной травмы. Мужчина был без сознания, на искусственной вентиляции легких и прошел два гемодиализа. Благодаря труду врачей Днепровской городской больницы, Татьяны и ее команды, жизнь этого военного спасена.

В течение трех дней лечения Татьяна и ее команда боролись за жизнь защитника. Им удалось вернуть сознание и самостоятельное дыхание мужчины. Врачи каждый раз напоминают ему, сколько времени они его спасали, и поддерживают военного.

Больному также нужна была длительная реабилитация. Благодаря слаженной работе врачей он был эвакуирован в стабильном состоянии уже на седьмой день лечения.

Сейчас смотрят

Татьяна и ее коллеги всегда стараются находить родных больных, если их не известили о ранении солдата, понимая, что где-то в Украине семьи ищут своих близких. После эвакуации они стремятся поддерживать контакт с пациентами или их родственниками, потому что каждый из них становится частью этой большой медицинской семьи.

Источник: Департамент здравохранения населения Днепровского городского совета

Фото: Департамент здравохранения населения Днепровского городского совета