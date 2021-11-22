У головній мечеті України Ар-Рахма 23 листопада об 11:00 відкривається пункт вакцинації від коронавірусу. Він буде працювати щодня.

Центр працюватиме щодня з 9 до 16 години. Отримати щеплення від Covid-19 зможуть всі охочі від 18 років, а також підлітки віком 12+ при наявності у них всіх необхідних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень.

Київська соборна мечеть Ар-Рахма є однією з найбільших мечетей в Європі. Знаходиться вона в історичному місці Києва, що має назву Татарка. Це район, в якому здавна жили мусульмани.

Мечеть – частина комплексу, до якого входять також медресе, мінарет і офіс Духовного управління мусульман України.

Дослідники Гарвардської школи громадської охорони здоров’я змоделювали можливий варіант Covid-19, який буде поєднувати в собі характерні ознаки вже відомих коронавірусних штамів, зокрема і Дельта-варіант. Новий варіант Covid-19 може виявитися більш заразним і здатним спровокувати ще більш важку пандемію з великою кількістю повторних і проривних інфекцій.