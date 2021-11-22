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Вакцинувати потрібно всіх: у Львові планують робити щеплення від Covid-19 бездомним

22 Листопада 2021, 13:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцтнація
Джерело: Depositphotos

У Львові планують розпочати вакцинування від Covid-19 людей, що не мають постійного місця проживання.

У місті 26 листопада відкриють пункт вакцинації від Covid-19 для бездомних, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

– Львівська міськрада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримати щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу, – йдеться у повідомленні.

Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на вул. Кирилівській, 3а. Планується, що пункт функціонуватиме 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

Цю ініціативу міська влада буде втілювати разом з громадськими організаціями.

– Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з безхатьками та організовують їхнє харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю, – розповіли у міськраді.

Протягом тижня перед назначеним днем відкриття пункту щеплення безпритульних громадян будуть активно інформувати щодо його роботи, заначив в.о. директора департаменту гуманітарної політики міськради Євген Бойко.

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Волонтери громадських організацій роздаватимуть інформаційні листки у тих місцях, де  традиційно харчуються їхні підопічні.

Джерело: Львівська міська рада

Теги
Вакцинація , Коронавірус у Львові
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