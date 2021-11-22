У Львові планують розпочати вакцинування від Covid-19 людей, що не мають постійного місця проживання.

У місті 26 листопада відкриють пункт вакцинації від Covid-19 для бездомних, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

– Львівська міськрада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримати щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу, – йдеться у повідомленні.

Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян на вул. Кирилівській, 3а. Планується, що пункт функціонуватиме 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

Цю ініціативу міська влада буде втілювати разом з громадськими організаціями.

– Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з безхатьками та організовують їхнє харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю, – розповіли у міськраді.

Протягом тижня перед назначеним днем відкриття пункту щеплення безпритульних громадян будуть активно інформувати щодо його роботи, заначив в.о. директора департаменту гуманітарної політики міськради Євген Бойко.

Волонтери громадських організацій роздаватимуть інформаційні листки у тих місцях, де традиційно харчуються їхні підопічні.

Джерело: Львівська міська рада