Во Львове планируют начать вакцинирование от Covid-19, людей, не имеющих постоянного места жительства.

В городе 26 ноября будет открыт пункт вакцинации от Covid-19 для бездомных, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

– Львовский горсовет организует пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли получить прививки и защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса, – говорится в сообщении.

Пункт вакцинации разместят в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан по ул. Кирилловской, 3а. Планируется, что пункт будет функционировать 26 ноября с 11:00 до 18:00.

Эту инициативу городские власти будут воплощать вместе с общественными организациями.

— Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью, — рассказали в горсовете.

В течение недели перед назначенным днем ​​открытия пункта прививки бездомных граждан будут активно информировать о его работе, отметил и.о. директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгений Бойко.

Волонтеры общественных организаций будут раздавать информационные листки в тех местах, где традиционно питаются их подопечные.

Источник: Львовский горсовет